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Ночная атака "шахедами": Воздушные силы поделились результатами работы ПВО

Фото: Воздушные силы поделились результатами работы ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 15 июля, российские оккупанты атаковали Украину шестью ударными дронами типа "Shahed". Противовоздушная оборона "приземлила" четыре вражеских БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Отмечается, что "шахеды" были запущены с южного направления.

Фото: Воздушные силы поделились результатами работы ПВО (t.me/kpszsu)

"А за прошедшие сутки 14 июля (кроме 16 "шахедов", сбитых ночью) противовоздушной обороной уничтожено три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан", "Зала") и три ударных дрона типа "Ланцет", - добавляет пресс-служба.

Ночная атака "шахедами"

Этой ночью в восточных, южных, а также в части северных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе вражеских ударов.

В Николаевской области наша ПВО "приземлила" три дрона-камикадзе типа Shahed. Попаданий не зафиксировано.

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