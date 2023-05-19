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Нічна атака. Росія випустила 22 дрони та 6 ракет, більшість збили

Фото: сили ППО за ніч збили 16 дронів та 3 ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 19 травня атакувала Україну дронами та ракетами. Ворог випустив 22 "Шахеди" та 6 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Російські війська атакували Україну дронами з північного та південно-східного напрямків. Крилаті ракети випустили з кораблів у Чорному морі.

Цієї ночі сили протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" збили три ракети та 16 дронів-камікадзе.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону уточнила, що три ракети збили над Миколаївською областю.

Масові атаки Росії

Варто зазначити, що сьогоднішня нічна атака ворога була десятою за останні 19 днів. Росія атакує Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними "Кинджалами". У Києві система ППО Patriot вперше збила цю ракету.

Цієї ночі окупанти знову намагалися атакувати Київ, проте всі цілі збили військові.

Крім того, у Кривому Розі вночі пролунали вибухи. Пізніше влада підтвердила влучання у промислове підприємство. Внаслідок атаки постраждали дві жінки, одна з них у важкому стані.

Також у Львові вночі чули вибух, мер міста Андрій Садовий підтвердив атаку. За його словами, росіяни намагалися атакувати "Шахедами" обʼєкт критичної інфраструктури.

У Рівненській області повідомляли про роботу ППО. Проте очільник ОВА Віталій Коваль наголосив, що влучань не зафіксовано.

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