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Ночная атака. Россия выпустила 22 дрона и 6 ракет, большинство сбили

Фото: силы ПВО за ночь сбили 16 дронов и 3 ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 19 мая атаковала Украину дронами и ракетами. Враг выпустил 22 "Шахеда" и 6 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Российские войска атаковали Украину дронами из северного и юго-восточного направления. Крылатые ракеты выпустили с кораблей в Черном море.

Этой ночью силы противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" сбили три ракеты и 16 дронов-камикадзе.

Массовые атаки России

Следует отметить, что сегодняшняя ночная атака врага была десятой за последние 19 дней. Россия атакует Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими "Кинжалами". В Киеве система ПВО Patriot впервые сбила эту ракету.

Этой ночью оккупанты снова пытались атаковать Киев, однако все цели сбили военные.

Кроме того, в Кривом Роге ночью раздались взрывы. Позже власти подтвердили попадание в промышленное предприятие. В результате атаки пострадали две женщины, одна из них в тяжелом состоянии.

Также во Львове ночью слышали взрыв, мэр города Андрей Садовый подтвердил атаку. По его словам, россияне пытались атаковать "Шахедами" объект критической инфраструктуры.

В Ровенской области сообщали о работе ПВО. Однако глава ОВА Виталий Коваль подчеркнул, что попаданий не зафиксировано.

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