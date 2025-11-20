Росіяни атакували Запоріжжя дронами: у місті пролунав вибух, є загиблі і поранені

Ввечері у четвер, 20 листопада, росіяни атакували Запорізьку область і Запоріжжя дронами-камікадзе. У місті пролунав вибух, є загиблі і постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram .

На місці трагедії працюють усі екстрені служби - рятувальники, медики та правоохоронці. Фахівці продовжують розбирати завали та надавати допомогу постраждалим.

У Запоріжжі ворожа атака призвела до тяжких наслідків. За останніми даними Запорізької ОВА, повідомляється про 5 загиблих та трьох поранених.

Згодом Федоров додав, що двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. В результаті атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.

Начальник ОВА також закликав всіх мешканців Запоріжжя та області залишатись у безпечних місцях.

" Вибух чули в одному з районів Запоріжжя. Екстрені служби обстежують територію. Попередньо, є постраждалі ", - йдеться у дописі Федорова.

Він розповів, що росіяни атакують Запорізьку область та, безпосередньо, обласний центр.

Попередні обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада Запоріжжя опинилось під атакою російських окупантів, внаслідок чого у багатоповерхівках та дитсадку вибило вікна. Незадовго до вибухів Повітряні Сили повідомляли про загрозу удару керованими авіабомбами.

Раніше, 5 листопада на Запоріжжі окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників - в результаті обстрілу четверо осіб отримали поранення.

Зазначимо, 3 листопада у Дніпрі та Запорізькій області було чути звуки вибухів. Росіяни запустили по цим регіонам балістичні ракети. У Запорізькому районі пролунали чотири вибухи.