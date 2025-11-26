ua en ru
Ночная атака РФ на Запорожье: пострадавших уже почти 20, большинство женщины

Украина, Среда 26 ноября 2025 06:06
UA EN RU
Ночная атака РФ на Запорожье: пострадавших уже почти 20, большинство женщины Фото: на места атаки прибыли скорые, пострадавшим оказывают помощь (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

До 18 возросло количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Большинство среди раненых - женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Ранения получили 12 женщин и 6 мужчин. Всем врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Федоров.

Отметим, что после предыдущего массированного обстрела РФ госпитализировали 12 человек. Глава ОВА публиковал кадры последствий вражеской атаки вечером 25 ноября, однако агрессор не остановился и уже после полуночи начали появляться предупреждения о воздушной тревоге в Запорожье, угрозе ракет и дронов, из которых большинство составляют всем известные "Шахеды".

Обстрелы Запорожья

Время от времени россияне массированно атакуют Запорожскую область и областной центр ракетами, дронами и КАБами, в результате чего страдает не только инфраструктура, но и население. Неоднократно сообщалось о десятках раненых и погибших от вражеских обстрелов, разрушенных домах, магазинах, школах, садиках и тому подобное. РФ применяет ударные беспилотники и ракеты различных типов - как баллистику, так и крылатые ракеты, а также управляемые авиабомбы, несмотря на мирное население.

Как мы писали, накануне вечером в Запорожье были слышны взрывы, после чего случились пожары, один из которых - в жилом доме, горело несколько этажей. Всего в результате вражеской атаки вечером 25 ноября были повреждены по меньшей мере 7 многоэтажных и несколько частных домов в разных районах Запорожья. Загорелись предприятие и магазин.

Перед этим оккупанты атаковали областной центр и область ударными беспилотниками 20 ноября. В результате атаки были повреждены дома, магазин и рынок. Кроме того, 5 человек погибли и еще минимум трое получили ранения.

