Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 23 повітряні цілі

Російські окупанти 6 вересня випустили по Україні 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, 1 балістичну ракету “Іскандер-М” і 25 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.

Ракети були випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса, а дрони з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). До відбиття російської повітряної атаки були залучені зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 8 ракет та 15 ударних БПЛА.

Обстріл України вночі 6 вересня

Російські війська завдали масованого удару по Одеській області за допомогою БПЛА типу "Шахед". Внаслідок атаки в кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Одна людина загинула.

Також, окупанти завдали комбінованого ракетного удару по столиці. Сили ППО в Києві знищили всі повітряні цілі.