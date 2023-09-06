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Ночная атака РФ по Украине: силы ПВО уничтожили 23 воздушные цели

Фото: ПВО уничтожила 23 воздушных целя, которыми РФ атаковала Украину ночью 6 сентября (facebook com Ministry of Defence UA)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация сегодня ночью, 6 сентября, атаковала Украину ракетами и дронами. Силы противовоздушной обороны уничтожили 23 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Российские оккупанты 6 сентября выпустили по Украине 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей.

Ракеты были выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса, а дроны с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда). К отражению российской воздушной атаки были вовлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 8 ракет и 15 ударных БПЛА.

Обстрел Украины ночью 6 сентября

Российские войска нанесли массированный удар по Одесской области с помощью БПЛА типа "Шахед". В результате атаки в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Один человек погиб.

Также, оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по столице. Силы ПВО в Киеве уничтожили все воздушные цели.

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