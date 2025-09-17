Нічна атака РФ паралізувала частину "Укрзалізниці": як сьогодні курсують потяги

Внаслідок нічних влучань РФ змінено рух поїздів по кількох ключових напрямках. Роботи з відновлення залізничної мережі тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Херсон - Краматорськ / Херсон - Львів (№101/102 та №109/110) Пасажири рейсів пересаджуються на додаткові вагони до Миколаєва для подальшої пересадки на свій потяг. Відправка додаткових складів відбувається за графіком основних рейсів.

Дніпро - Хелм (№119) Щоб зменшити затримки, поїзд сьогодні оминув Київ. Пасажирів доставили вагонами на Фастів-2, де відбувається приєднання до основного складу. У Хелмі співпрацюють із польською стороною для організації автобусів.

Дніпро - Львів / Львів - Дніпро (№79/80) Рейс №79 обмежений маршрутом до Києва. Пасажирів пересаджують на додатковий поїзд на сусідній колії, який відправиться до Львова після повної пересадки. Зворотний рейс організовано аналогічно.

Львів - Запоріжжя / Запоріжжя - Львів (№86/127) Потяг №86 курсує до Дніпра, а №127 стартує звідти замість Запоріжжя. Між Дніпром та Запоріжжям працюють додаткові вагони для перевезення пасажирів.

Чернівці - Запоріжжя / Запоріжжя - Чернівці (№116/115) Потяг №116 сьогодні прямує лише до Дніпра. Пасажири продовжать шлях поїздом №5, який рухається одним складом з №116. Зворотний рейс №115/116 об’єднають зі складом №6 у Дніпрі.

Через наслідки атаки низка поїздів сьогодні курсуватиме за зміненими маршрутами. Залізничники організовують пересадки та додаткові вагони, щоб мінімізувати затримки.

Енергетики та залізничники працюють без перерв, щоб повернути повне живлення на лініях та забезпечити рух поїздів у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересняармія РФ вдарила по "Укрзалізниці". У компанії попереджали про затримку в графіку руху та скасування деяких поїздів.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції "Укрзалізниці", які живлять залізничну мережу.

За його словами, такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей та економіку.

Раніше ми писали, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України.