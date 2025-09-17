Нічна атака РФ паралізувала частину "Укрзалізниці": як сьогодні курсують потяги
Внаслідок нічних влучань РФ змінено рух поїздів по кількох ключових напрямках. Роботи з відновлення залізничної мережі тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Енергетики та залізничники працюють без перерв, щоб повернути повне живлення на лініях та забезпечити рух поїздів у звичному режимі.
Через наслідки атаки низка поїздів сьогодні курсуватиме за зміненими маршрутами. Залізничники організовують пересадки та додаткові вагони, щоб мінімізувати затримки.
Чернівці - Запоріжжя / Запоріжжя - Чернівці (№116/115)
Потяг №116 сьогодні прямує лише до Дніпра. Пасажири продовжать шлях поїздом №5, який рухається одним складом з №116. Зворотний рейс №115/116 об’єднають зі складом №6 у Дніпрі.
Львів - Запоріжжя / Запоріжжя - Львів (№86/127)
Потяг №86 курсує до Дніпра, а №127 стартує звідти замість Запоріжжя. Між Дніпром та Запоріжжям працюють додаткові вагони для перевезення пасажирів.
Дніпро - Львів / Львів - Дніпро (№79/80)
Рейс №79 обмежений маршрутом до Києва. Пасажирів пересаджують на додатковий поїзд на сусідній колії, який відправиться до Львова після повної пересадки. Зворотний рейс організовано аналогічно.
Дніпро - Хелм (№119)
Щоб зменшити затримки, поїзд сьогодні оминув Київ. Пасажирів доставили вагонами на Фастів-2, де відбувається приєднання до основного складу. У Хелмі співпрацюють із польською стороною для організації автобусів.
Херсон - Краматорськ / Херсон - Львів (№101/102 та №109/110)
Пасажири рейсів пересаджуються на додаткові вагони до Миколаєва для подальшої пересадки на свій потяг. Відправка додаткових складів відбувається за графіком основних рейсів.
Нагадаємо, у ніч на 17 вересняармія РФ вдарила по "Укрзалізниці". У компанії попереджали про затримку в графіку руху та скасування деяких поїздів.
Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції "Укрзалізниці", які живлять залізничну мережу.
За його словами, такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей та економіку.
Раніше ми писали, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України.