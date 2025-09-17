ua en ru
Ночная атака РФ парализовала часть "Укрзализныци": как сегодня курсируют поезда

Украина, Среда 17 сентября 2025 13:51
Ночная атака РФ парализовала часть "Укрзализныци": как сегодня курсируют поезда Фото: в Украине задержки поездов из-за ударов РФ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В результате ночных попаданий РФ изменено движение поездов по нескольким ключевым направлениям. Работы по восстановлению железнодорожной сети продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Энергетики и железнодорожники работают без перерывов, чтобы вернуть полное питание на линиях и обеспечить движение поездов в обычном режиме.

Из-за последствий атаки ряд поездов сегодня будет курсировать по измененным маршрутам. Железнодорожники организуют пересадки и дополнительные вагоны, чтобы минимизировать задержки.

  • Черновцы - Запорожье / Запорожье - Черновцы (№116/115)
    Поезд №116 сегодня следует только до Днепра. Пассажиры продолжат путь поездом №5, который движется одним составом с №116. Обратный рейс №115/116 объединят с составом №6 в Днепре.

  • Львов - Запорожье / Запорожье - Львов (№86/127)
    Поезд №86 курсирует до Днепра, а №127 стартует оттуда вместо Запорожья. Между Днепром и Запорожьем работают дополнительные вагоны для перевозки пассажиров.

  • Днепр - Львов / Львов - Днепр (№79/80)
    Рейс №79 ограничен маршрутом до Киева. Пассажиров пересаживают на дополнительный поезд на соседнем пути, который отправится во Львов после полной пересадки. Обратный рейс организован аналогично.

  • Днепр - Хелм (№119)
    Чтобы уменьшить задержки, поезд сегодня обошел Киев. Пассажиров доставили вагонами на Фастов-2, где происходит присоединение к основному составу. В Хелме сотрудничают с польской стороной для организации автобусов.

  • Херсон - Краматорск / Херсон - Львов (№101/102 и №109/110)
    Пассажиры рейсов пересаживаются на дополнительные вагоны в Николаев для дальнейшей пересадки на свой поезд. Отправка дополнительных составов происходит по графику основных рейсов.

Напомним, в ночь на 17 сентября армия РФ ударила по "Укрзализныце". В компании предупреждали о задержке в графике движения и отмене некоторых поездов.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, этой ночью массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции "Укрзализныци", которые питают железнодорожную сеть.

По его словам, такие удары имеют четкую цель - усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей и экономику.

Ранее мы писали, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

