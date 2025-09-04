Нічна атака РФ на Одесу: палав склад, пошкоджено вантажний автомобіль (фото)

Обстріл Одеси

Зазначимо, що місто Одеса регулярно піддається атакам російських військ. Для цього ворог застосовує ударні дрони та ракети різних типів.

Наприклад, в ніч на 18 серпня окупанти завдали удару дронами-камікадзе "Шахед" по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR. Причому на той момент це вже була друга атака по об'єкту за два тижні.

В результаті атаки виникла потужна пожежа, були пошкоджені всі резервуари, насосна станція, операторські приміщення, вагові та технічні споруди, а також зруйновано огорожу.

