Ночная атака РФ на Одессу: горел склад, поврежден грузовой автомобиль (фото)

Обстрел Одессы

Отметим, что город Одесса регулярно подвергается атакам российскими войсками. Для этого враг применяет ударные дроны и ракеты разных типов.

Например, в ночь на 18 августа оккупанты ударили дронами-камикадзе "Шахед" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Причем на тот момент это уже была вторая атака по объекту за две недели.

В результате атаки возник мощный пожар, были повреждены все резервуары, насосная станция, операторские посещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение.

