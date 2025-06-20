Ночная атака РФ на Одессу: горит многоэтажка, повреждена инфраструктура

Фото: над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы (Getty Images)

В ночь на 20 июня россияне массированно атаковали Одессу дронами. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в одном из домов произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей", - говорится в сообщении. Кроме того, в центре города, в результате попадания дрона, пылает многоэтажка. Сейчас информация о пострадавших уточняется. Кипер уточнил, что над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Что предшествовало Отметим, что с началом новых суток в Одесской области объявили тревогу. В то же время Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в акватории Черного моря зафиксированы дроны, которые летели курсом на Одессу. Через небольшой промежуток времени в Одессе были слышны звуки взрывов и противовоздушной обороны.