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Ночная атака РФ на Одессу: горит многоэтажка, повреждена инфраструктура

Пятница 20 июня 2025 02:03
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Ночная атака РФ на Одессу: горит многоэтажка, повреждена инфраструктура Фото: над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 20 июня россияне массированно атаковали Одессу дронами. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в одном из домов произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в центре города, в результате попадания дрона, пылает многоэтажка.

Сейчас информация о пострадавших уточняется. Кипер уточнил, что над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.

Что предшествовало

Отметим, что с началом новых суток в Одесской области объявили тревогу. В то же время Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в акватории Черного моря зафиксированы дроны, которые летели курсом на Одессу.

Через небольшой промежуток времени в Одессе были слышны звуки взрывов и противовоздушной обороны.

Обстрелы Одессы

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Одессу дронами, а порой и ракетами.

В частности, утро 17 июня не стало исключением. В этот день враг задействовать для атаки беспилотники, атаковав гражданскую инфраструктуру города.

В ОВА уточнили, что были повреждены жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. Кроме того, в нескольких местах были пожары.

Также известно, что в результате этой атаки погибло два человека, а еще 19 - пострадали.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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