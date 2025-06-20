Ночная атака РФ на Одессу: горит многоэтажка, повреждена инфраструктура
В ночь на 20 июня россияне массированно атаковали Одессу дронами. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в одном из домов произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в центре города, в результате попадания дрона, пылает многоэтажка.
Сейчас информация о пострадавших уточняется. Кипер уточнил, что над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.
Что предшествовало
Отметим, что с началом новых суток в Одесской области объявили тревогу. В то же время Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в акватории Черного моря зафиксированы дроны, которые летели курсом на Одессу.
Через небольшой промежуток времени в Одессе были слышны звуки взрывов и противовоздушной обороны.
Обстрелы Одессы
Отметим, что россияне регулярно обстреливают Одессу дронами, а порой и ракетами.
В частности, утро 17 июня не стало исключением. В этот день враг задействовать для атаки беспилотники, атаковав гражданскую инфраструктуру города.
В ОВА уточнили, что были повреждены жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. Кроме того, в нескольких местах были пожары.
Также известно, что в результате этой атаки погибло два человека, а еще 19 - пострадали.
Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.