Ночная атака РФ: дроны-перехватчики успешно сбивали цели рядом с F-16, - Игнат

В ночь на 30 августа, когда россияне в очередной раз совершили атаку по Украине, дроны-перехватчики успешно сбивали цели рядом с самолетами F-16.

Об этом заявил начальник управления Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сегодня отработали дроны-перехватчики довольно неплохо. Не будем говорить где, не будем говорить сколько, но неплохо отработали. Как F-16 и другие самолеты, так и дроны-перехватчики", - сказал Игнат.

Также он отметил, что дроны-перехватчики показывают все большую эффективность на поле боя.

Кроме того, проинформировал, что совершенствование различных видов вооружения не прекращается. Игнат уточнил, что модернизация включает не только технические инновации и масштабирование производства, но и создание новых подразделений и поиск специалистов.