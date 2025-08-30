ua en ru
Ночная атака РФ: дроны-перехватчики успешно сбивали цели рядом с F-16, - Игнат

Суббота 30 августа 2025 16:51
Ночная атака РФ: дроны-перехватчики успешно сбивали цели рядом с F-16, - Игнат Фото: Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 августа, когда россияне в очередной раз совершили атаку по Украине, дроны-перехватчики успешно сбивали цели рядом с самолетами F-16.

Об этом заявил начальник управления Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сегодня отработали дроны-перехватчики довольно неплохо. Не будем говорить где, не будем говорить сколько, но неплохо отработали. Как F-16 и другие самолеты, так и дроны-перехватчики", - сказал Игнат.

Также он отметил, что дроны-перехватчики показывают все большую эффективность на поле боя.

Кроме того, проинформировал, что совершенствование различных видов вооружения не прекращается. Игнат уточнил, что модернизация включает не только технические инновации и масштабирование производства, но и создание новых подразделений и поиск специалистов.

Ночная атака РФ и дроны-перехватчики Украины

Напомним, что в ночь на 30 августа россияне запустили по территории Украины 537 дронов и 45 ракет различных типов.

По состоянию на 9 утра силами ПВО сбито или подавлено было 548 воздушных целей врага. Среди них - 510 дронов, 6 баллистических и 32 крылатые ракеты.

Отметим, что под обстрелом оказались Киев, Луцк, Днепр и другие регионы Украины. Но больше всего пострадало Запорожье - там десятки пострадавших, были пожары, повреждены и разрушены дома. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Также добавим, что в связи с атаками РФ и модернизацией "Шахедов" врага, Украина начала использовать дроны-перехватчики. Чуть более месяца назад глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина заключила уже 4 контракта на более чем 3 млрд гривен на поставку дронов-перехватчиков.

