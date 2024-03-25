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Нічна атака на південь України: Гуменюк розповіла подробиці

Понеділок 25 березня 2024 06:57
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Нічна атака на південь України: Гуменюк розповіла подробиці Фото: прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

Прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла подробиці атаки росіян вночі 25 березня,

Про це заявила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Гуменюк, атака росіян зосереджувалась на Одеській та Миколаївській областях. Перед ударом дронів ворог випустив радіолокаційну ракету. Так росіяни намагалися знешкодити спроможність ППО.

"Перед заходом на удар дронів, ворог працював тактичною авіацією і випустив радіолокаційну ракету Х-31П. Можливо знищена у повітрі. Дані перевіряються", - заявила Гуменюк.

Також прес-секретар розповіла про бойову роботу на півдні України.

"Півтори години тривала бойова робота. На наступних заходах дронів з Чорного моря ворог концентрувався на об'єктах енергетики. По 4 дрони знищено в Одеській та Миколаївській областях", - сказала Гуменюк.

Уламками збитого дрона в житловому кварталі Миколаєва, за словами Гуменюк, пошкоджено двоповерхову будівлю, 11 постраждалих, їм надана медична допомога. 3 людини, за попередніми даними, в госпіталізації.

"Ворог, вишукуючи об'єкти для ураження, спрямовував дрони серед житлових будинків, тому наслідки бойової роботи можуть завдавати таких пошкоджень", - сказала Гуменюк.

Нічна атака росіян 25 березня

Раніше ми писали, що вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.

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