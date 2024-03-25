Ночная атака на юг Украины: Гуменюк рассказала подробности
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности атаки россиян ночью 25 марта,
Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По словам Гуменюк, атака россиян была сосредоточена на Одесской и Николаевской областях. Перед ударом дронов враг выпустил радиолокационную ракету. Так россияне пытались обезвредить способность ПВО.
"Перед заходом на удар дронов, враг работал тактической авиацией и выпустил радиолокационную ракету Х-31П. Возможно, уничтожена в воздухе. Данные проверяются", - заявила Гуменюк.
Также пресс-секретарь рассказала о боевой работе на юге Украины.
"Полтора часа длилась боевая работа. На следующих заходах дронов из Черного моря враг концентрировался на объектах энергетики. По 4 дрона уничтожены в Одесской и Николаевской областях", - сказала Гуменюк.
В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Люди не пострадали. Также обломками дрона повреждено жилое здание.
"Обломками сбитого дрона в жилом квартале Николаева повреждено двухэтажное здание, 11 пострадавших, им оказана медицинская помощь. 3 человека, по предварительным данным, в госпитализации", - сообщила Гуменюк.
По словам пресс-секретаря, враг, выискивая объекты для поражения, направлял дроны среди жилых домов, поэтому последствия боевой работы могут наносить такие повреждения.
Ночная атака россиян 25 марта
Ранее мы писали, что ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО.
Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области, россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.
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