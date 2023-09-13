Нічна атака по Одеській області: ППО знищила понад 30 "Шахедів" ворога

"32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони", - поінформували захисники.

У Силах оборони півдня України зазначили, що війська РФ атакували Одеську область баражуючими боєприпасами протягом 4,5 години, і знову цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

"На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано", - розповіли військові.

Також повідомляється про сімох постраждалих громадян у результаті ворожої атаки.

"7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні

Атака дронів по Одеській області

Російські окупанти цієї ночі, 13 вересня, вчергове влаштували повітряну атаку по території України. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про фіксацію кількох груп ударних дронів типу "Шахед" противника, які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону.

В області працювали системи протиповітряної оборони по цілях противника в Ізмаїльському районі.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що в Ізмаїльському районі внаслідок атаки противника є пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, і постраждали шестеро людей.