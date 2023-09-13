Ночная атака по Одесской области: ПВО уничтожила более 30 "Шахедов" врага

В Одесской области этой ночью во время отбития массированной воздушной атаки врага с применением ударных дронов типа "Шахед", силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены 32 БПЛА российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
Защитники отметили, что войска РФ атаковали Одесскую область барражирующими боеприпасами в течение 4,5 часа, и снова целились по гражданской инфраструктуре Подунавья.
"К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар оперативно ликвидирован", - рассказали военные.
Также сообщается о семерых пострадавших гражданах в результате вражеской атаки.
"7 гражданских водителей были доставлены в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести", - говорится в сообщении
Российские оккупанты этой ночью, 13 сентября, в очередной раз устроили воздушную атаку по территории Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ заявили о фиксации нескольких групп ударных дронов типа "Шахед" противника, которые враг запустил по Одесской области, в частности в направлении южных районов этого региона.
В области работали системы противовоздушной обороны по целям противника в Измаильском районе.
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что в Измаильском районе вследствие атаки противника есть повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, и пострадали шесть человек.
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