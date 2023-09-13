Ночная атака по Одесской области: ПВО уничтожила более 30 "Шахедов" врага

Защитники отметили, что войска РФ атаковали Одесскую область барражирующими боеприпасами в течение 4,5 часа, и снова целились по гражданской инфраструктуре Подунавья.

"К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар оперативно ликвидирован", - рассказали военные.

Также сообщается о семерых пострадавших гражданах в результате вражеской атаки.

"7 гражданских водителей были доставлены в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести", - говорится в сообщении

Атака дронов по Одесской области

Российские оккупанты этой ночью, 13 сентября, в очередной раз устроили воздушную атаку по территории Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ заявили о фиксации нескольких групп ударных дронов типа "Шахед" противника, которые враг запустил по Одесской области, в частности в направлении южных районов этого региона.

В области работали системы противовоздушной обороны по целям противника в Измаильском районе.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что в Измаильском районе вследствие атаки противника есть повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, и пострадали шесть человек.