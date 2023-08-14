UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака по Одесі: є постраждалі

Фото: в Одесі внаслідок російської повітряної атаки є постраждалі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі внаслідок російської повітряної атаки в ніч проти 14 серпня є постраждалі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

"Поступила інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки російських терористів по Одесі", - розповів чиновник, та уточнив, що їм надається медична допомога.

Водночас нічна повітряна атака продовжується.

"Росіяни продовжують атакувати Одещину! Лишайтеся в укриттях та не фільмуйте роботу наших сил ППО!" - закликав глава ОВА.

Зазначимо також, що внаслідок комбінованого удару ракетами та дронами у місті виникло кілька пожеж.

Повітряна атака вночі 14 серпня та вибухи в Одесі

Цієї ночі в Україні в багатьох областях було оголошено тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Сигнали тривог звучали у північних, східних, центральних та південних областях. Повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони.

Близько 01:10 в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично до скасування тривоги о 02:30. Як поінформували військові та місцеві чиновники, місто знаходилося під атакою ударних БПЛА та ракет, попередньо "Калібрів", які російські окупанти запускали з Чорного моря.

Пізніше глава ОВА повідомив перші подробиці про наслідки ворожої атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесаатака дронівракетна атака