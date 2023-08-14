Нічна атака по Одесі: є постраждалі

"Поступила інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки російських терористів по Одесі", - розповів чиновник, та уточнив, що їм надається медична допомога.

Водночас нічна повітряна атака продовжується.

"Росіяни продовжують атакувати Одещину! Лишайтеся в укриттях та не фільмуйте роботу наших сил ППО!" - закликав глава ОВА.

Зазначимо також, що внаслідок комбінованого удару ракетами та дронами у місті виникло кілька пожеж.

Повітряна атака вночі 14 серпня та вибухи в Одесі

Цієї ночі в Україні в багатьох областях було оголошено тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Сигнали тривог звучали у північних, східних, центральних та південних областях. Повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони.

Близько 01:10 в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично до скасування тривоги о 02:30. Як поінформували військові та місцеві чиновники, місто знаходилося під атакою ударних БПЛА та ракет, попередньо "Калібрів", які російські окупанти запускали з Чорного моря.

Пізніше глава ОВА повідомив перші подробиці про наслідки ворожої атаки.