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Ночная атака по Одессе: есть пострадавшие

Фото: в Одессе в результате российской воздушной атаки есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в результате российской воздушной атаки в ночь на 14 августа есть пострадавшие.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"Поступила информация о трех пострадавших в результате предварительной атаки российских террористов по Одессе", - рассказал чиновник и уточнил, что им оказывается медицинская помощь.

В то же время ночная воздушная атака продолжается. 

"Россияне продолжают атаковать Одесщину! Оставайтесь в укрытиях и не снимайте работу наших сил ПВО!" - призвал глава ОВА.

Отметим также, что в результате комбинированного удара ракетами и дронами в городе возникло несколько пожаров.

Воздушная атака ночью 14 августа и взрывы в Одессе

Этой ночью в Украине во многих областях была объявлена тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Сигналы тревог звучали в северных, восточных, центральных и южных областях. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

Около 01:10 в Одессе раздалась серия взрывов. Они продолжались периодически до отмены тревоги в 02:30. Как проинформировали военные и местные чиновники, город находился под атакой ударных БПЛА и ракет, предварительно "Калибров", которые российские оккупанты запускали с Черного моря.

Позже глава ОВА сообщил первые подробности о последствиях вражеской атаки.

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