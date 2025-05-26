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Нічна атака на Одещину: дрони РФ пошкодили будинки, гаражі та газопровід (фото)

Фото: наслідки атаки а Одеську область у ніч на 26 травня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на понеділок, 26 травня, дронами атакувала Одеську область. Зафіксовано руйнування житлового будинку та газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними ДСНС, внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях. Зокрема, в місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 метрів квадратних з подальшим загоранням.

Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання. За іншою адресою сталось руйнування 2-х гаражів з подальшим загоранням. Під час ударів було знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Фото: наслідки атаки а Одеську область у ніч на 26 травня (t.me/dsns_telegram) 

Нагадаємо, вчора ввечері російські військові масовано атакували Одесу ударними дронами "Шахед". У місті та області лунали вибухи та працювали сили протиповітряної оборони.

Масовані атаки Росії по Україні

Ввечері неділі, 25 травня, російська армія знову масовано атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Варто зауважити, що за останні дві доби Російська Федерація завдала по Україні наймасованіші ракетно-дронові удари за весь період повномасштабної війни.

А ось у ніч на 25 травня агресор атакував 13 областей України.Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.

Внаслідок атаки загинуло 12 людей, включаючи трьох дітей, а понад 60 осіб отримали поранення. Зафіксовані численні пошкодження та руйнування як житлової, так і промислової інфраструктури.

Європейські країни засудили російські обстріли та закликали посилити тиск на Кремль.

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