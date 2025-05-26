Ночная атака в Одесской области: дроны РФ повредили дома, гаражи и газопровод (фото)

Российская армия в ночь на понедельник, 26 мая, дронами атаковала Одесскую область. Зафиксировано разрушение жилого дома и газопровода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домовладениях. В частности, в местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием.
Также повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания. По другому адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием. Во время ударов был уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, вчера вечером российские военные массированно атаковали Одессу ударными дронами "Шахед". В городе и области раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны.
Вечером воскресенья, 25 мая, российская армия снова массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". Стоит заметить, что за последние двое суток Российская Федерация нанесла по Украине самые массированные ракетно-дроновые удары за весь период полномасштабной войны.
А вот в ночь на 25 мая агрессор атаковал 13 областей Украины. тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.
В результате атаки погибли 12 человек, включая трех детей, а более 60 человек получили ранения. Зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения как жилой, так и промышленной инфраструктуры.
Европейские страны осудили российские обстрелы и призвали усилить давление на Кремль.
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