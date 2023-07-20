Нічна атака на Миколаїв. З-під завалів будинку дістали тіло жінки

"Станом на 16:35, на жаль, уже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва", - заявив він.

Шайхет додав, що поліція на місцях влучень документує наслідки.

"З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше", - повідомив він.

Нічна атака України

У ніч на 20 липня, Росія здійснила нові удари по півдню України, зачепивши Одесу і Миколаїв. Унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено житлові будівлі та сталися пожежі.

У місті Одеса внаслідок атаки вісім поранених і один загиблий, тоді як у Миколаєві - загинули двоє людей і 19 дістали поранення.

Окупанти атакували Україну 19 крилатими ракетами та такою ж кількістю "Шахедів", частину з них вдалося збити.

Більше про наслідки нічної атаки – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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