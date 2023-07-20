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Ночная атака на Николаев. Из-под завалов дома достали тело женщины

Иллюстративное фото: Из-под завалов дома достали тело женщины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Николаеве в результате ночной атаки россиян погибли два человека. Спасатели вытащили из-под завалов жилого дома тело женщины.

Об этом заявил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"По состоянию на 16:35, к сожалению, уже двое погибших от ночной вражеской террористической атаки Николаева", - заявил он.

Шайхет добавил, что полиция на местах попаданий документирует последствия.

"Из-под завалов поврежденного дома достали тело пожилой женщины - жену погибшего мужчины, которого достали из руин ранее", - сообщил он.

Ночная атака Украины

В ночь на 20 июля, Россия совершила новые удары по югу Украины, затронув Одессу и Николаев. В результате вражеских обстрелов были повреждены жилые здания и произошли пожары.

В городе Одесса в результате атаки восемь раненых и один погибший, в то время как в Николаеве - погибли два человека и 19 получили ранения.

Оккупанты атаковали Украину 19 крылатыми ракетами и таким же количеством "Шахедов", часть из них удалось сбить.

Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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НиколаевВойна России против Украины