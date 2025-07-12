Нічна атака на Львів: четверо постраждалих, пожежі та руйнування

У Львові внаслідок нічної атаки 12 липня постраждало четверо людей. Одну з них госпіталізовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
"Після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували", - повідомив він.
За словами Козицького, у Львові пошкоджено житлові будинки на вулиці Митрополита Андрія та на вулиці Олени Степанівни.
"Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає. Також у місті пошкоджено два промислові об'єкти. Там сталося загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали пожежників", - додав він.
Львів зазнав масованої дронової атаки. Унаслідок одного з них зруйновано під'їзд житлового будинку. Також стався витік газу та води.
Серед інших наслідків - у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі, пошкоджено ще кілька будинків, а також дитячий садок.
Все про нічну комбіновану атаку на Україну - в матеріалі РБК-Україна.
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