UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Нічна атака на Львів: четверо постраждалих, пожежі та руйнування

Фото: у Львові пошкоджено будинки (facebook/andriysadovyi)
Автор: Марія Рагуткіна

У Львові внаслідок нічної атаки 12 липня постраждало четверо людей. Одну з них госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"Після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували", - повідомив він.

За словами Козицького, у Львові пошкоджено житлові будинки на вулиці Митрополита Андрія та на вулиці Олени Степанівни.

"Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає. Також у місті пошкоджено два промислові об'єкти. Там сталося загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали пожежників", - додав він.

Удар по Львову 12 липня

Львів зазнав масованої дронової атаки. Унаслідок одного з них зруйновано під'їзд житлового будинку. Також стався витік газу та води.

Серед інших наслідків - у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі, пошкоджено ще кілька будинків, а також дитячий садок.

Все про нічну комбіновану атаку на Україну - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні