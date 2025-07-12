Ночная атака на Львов: четверо пострадавших, пожары и разрушения

"После ночной атаки врага во Львове на разных улицах к медикам обратились четыре человека. Трем оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали", - сообщил он.

По словам Козицкого, во Львове повреждены жилые дома на улице Митрополита Андрея и на улице Елены Степановны.

"Есть частичное разрушение фасада, выбитые окна и двери. Пожара нет. Также в городе повреждены два промышленных объекта. Там произошло возгорание. Чтобы преодолеть последствия, привлекали пожарных", - добавил он.