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Нічна атака на Львів: четверо постраждалих, пожежі та руйнування

Львів, Субота 12 липня 2025 07:54
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Нічна атака на Львів: четверо постраждалих, пожежі та руйнування Фото: у Львові пошкоджено будинки (facebook/andriysadovyi)
Автор: Марія Рагуткіна

У Львові внаслідок нічної атаки 12 липня постраждало четверо людей. Одну з них госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"Після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували", - повідомив він.

За словами Козицького, у Львові пошкоджено житлові будинки на вулиці Митрополита Андрія та на вулиці Олени Степанівни.

"Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає. Також у місті пошкоджено два промислові об'єкти. Там сталося загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали пожежників", - додав він.

Удар по Львову 12 липня

Львів зазнав масованої дронової атаки. Унаслідок одного з них зруйновано під'їзд житлового будинку. Також стався витік газу та води.

Серед інших наслідків - у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі, пошкоджено ще кілька будинків, а також дитячий садок.

Все про нічну комбіновану атаку на Україну - в матеріалі РБК-Україна.

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