Нічна атака на Львів: четверо постраждалих, пожежі та руйнування

У Львові внаслідок нічної атаки 12 липня постраждало четверо людей. Одну з них госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького .

"Після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували", - повідомив він.

За словами Козицького, у Львові пошкоджено житлові будинки на вулиці Митрополита Андрія та на вулиці Олени Степанівни.

"Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає. Також у місті пошкоджено два промислові об'єкти. Там сталося загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали пожежників", - додав він.