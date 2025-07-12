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Ночная атака на Львов: четверо пострадавших, пожары и разрушения

Львов, Суббота 12 июля 2025 07:54
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Ночная атака на Львов: четверо пострадавших, пожары и разрушения Фото: во Львове повреждены дома (facebook/andriysadovyi)
Автор: Мария Рагуткина

Во Львове в результате ночной атаки 12 июля пострадали четыре человека. Один из них госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львской областной военной администрации Максима Козицкого.

"После ночной атаки врага во Львове на разных улицах к медикам обратились четыре человека. Трем оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали", - сообщил он.

По словам Козицкого, во Львове повреждены жилые дома на улице Митрополита Андрея и на улице Елены Степановны.

"Есть частичное разрушение фасада, выбитые окна и двери. Пожара нет. Также в городе повреждены два промышленных объекта. Там произошло возгорание. Чтобы преодолеть последствия, привлекали пожарных", - добавил он.

Удар по Львову 12 июля

Львов подвергся массированной дроновой атаке. В результате одного из разрушен подъезд жилого дома. Также произошла утечка газа и воды.

Среди других последствий - в Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания, повреждены еще несколько домов, а также детский сад.

Все о ночной комбинированной атаке на Украину - в материале РБК-Украина.

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