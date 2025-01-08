Нічна атака на Київську область: поліція показала наслідки обстрілу дронами

Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, під час нічної атаки дронів в області працювала протиповітряна оборона (ППО).

Постраждалих серед населення або ж влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

Фото: поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київську область (facebook.com/pol.kyivregion)

"Внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження приватного будинку та паркану. Пошкодження незначні. В будівлі посічено фасад та двері, вибито скління", - додав він.