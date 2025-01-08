Ночная атака на Киевскую область: полиция показала последствия обстрела дронами

Обстрел Украины в ночь на 8 января

Вечером 7 января Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали запуск российскими оккупантами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате чего воздушную тревогу объявили в ряде областей.

После полуночи в Киевской ОГА предупредили о фиксировании дронов в небе над регионом и работе ПВО.

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