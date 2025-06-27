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Ночная атака на Киевскую область: последствия фиксируются в трех районах, есть раненый

Пятница 27 июня 2025 09:27
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Ночная атака на Киевскую область: последствия фиксируются в трех районах, есть раненый Иллюстративное фото: в ОГА рассказали о последствиях обстрелов Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 27 июня враг массированно атаковал Киевскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и ракет. Последствия фиксируются в трех районах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Николая Калашника.

По словам Калашника, в области ночью работала противовоздушная оборона. Есть сбитые вражеские цели.

В целом последствия зафиксированы в трех районах области.

"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Оперативные службы продолжают работы над фиксацией и ликвидацией последствий вражеской атаки", - рассказал глава ОГА.

Фастовский район

Ранения получил мужчина 1963 года рождения. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Также есть повреждения частного дома.

Бориспольский район

В результате атак поврежден частный дом.

Белоцерковский район

Повреждения получили шиномонтаж и пять автомобилей.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно обстреливает территорию Украины, применяя ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотники. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу обычным гражданам.

К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 26 июня россияне запустили против Украины 41 беспилотный летательный аппарат.

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