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Україну вночі атакували більше 40 дронів, влучання у 7 локаціях

Четвер 26 червня 2025 08:24
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Україну вночі атакували більше 40 дронів, влучання у 7 локаціях Ілюстративне фото: Україну вночі атакували більше 40 дронів, влучання у 7 локаціях (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 26 червня російські терористи запустили проти України 41 безпілотний літальний апарат (БпЛА). Влучання зафіксовано у семи локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.

Ворог запускав безпілотники з чотирьох напрямків:

  • російських міст Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ;
  • тимчасово окупованого Криму.

Основними напрямками удару були прифронтові території Донецької та Харківської областей. До відбиття атаки залучались:

  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8 ранку підтверджено знешкодження 24 БпЛА на сході, півдні й півночі країни. Серед них:

  • 8 були збиті вогневими засобами ураження;
  • 16 - локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.

Влучання дронів зафіксовані у 7 локаціях.

Обстріл України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно обстрілюють українську територію. Під удар ворожих ракет, артилерії, керованих авіаційних бомб (КАБів) й БпЛА також потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. До атак дронами росіяни вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 25 червня росіяни запустили 71 безпілотник із чотирьох напрямків.

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