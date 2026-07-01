У центрі Києва горить готель після атаки дронів

Нічна атака на Київ призвела до пожежі в готелі. На місці працюють рятувальники ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської МВА Тимура Ткаченка .

Загоряння стало результатом атаки окупантів РФ на столицю. На місце прибули рятувальники ДСНС та медики.

Чиновник проінформував, що пожежа зафіксована у центральному, Шевченківському районі Києва. Зараз там палає готельне приміщення.

Контекст новини

Як ми вже повідомляли, російські окупанти 1 липня дронами атакували Київ. У столиці та на підступах до міста працюють сили ППО.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Ірландії заявив, що росіяни сьогодні вночі можуть провести новий масований удар по Україні. Таку інформацію отримала українська розвідка.