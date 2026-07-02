Ночная атака на Киевщину: ракеты и дроны повредили дома в пяти районах
Российские оккупанты этой ночью устроили массированную атаку на Киевскую область. Россияне применили комбинированную тактику, выпустив ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные данные главы Киевской ОВА Николая Калашника.
По информации чиновника, ПВО работала во многих общинах области, однако обломки и попадания повлекли за собой последствия сразу в пяти районах Киевщины.
В настоящее время экстренные службы собирают информацию. Они уже работают на местах инцидентов, но уже известно, что больше всего пострадал частный сектор и складские помещения.
В Бучанском районе произошли масштабные пожары. Спасатели ликвидируют возгорание складских помещений. Также огонь охватил одно частное здание. Повреждения получил и автомобиль местных жителей.
В Броварском районе повреждены шесть частных домов, избито здание общежития и изуродован один автомобиль.
В Обуховском и Фастовском районах обломки повредили частные дома. Масштабы ущерба сейчас устанавливают специальные комиссии.
В Вышгородском районе также зафиксирован прилет или падение обломков. Там пострадал легковой автомобиль.
По данным Калашника, экстренные службы продолжают разбор завалов. Идет уточнение данных о возможных пострадавших.
Контекст события
Этой ночью оккупанты РФ нанесли один из самых масштабных ударов по Киеву и области: столицу атаковали дроны, баллистические и крылатые ракеты. Есть погибшие и раненые.
Также возгорание зафиксировали в одной из гостиниц в центре Киева. Враг попал и в пункт скорой помощи: раненые медики и водители.