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Ночная атака на Киевщину: ракеты и дроны повредили дома в пяти районах

05:11 02.07.2026 Чт
2 мин
Что известно о последствиях удара оккупантов РФ на Киевскую область?
aimg Филипп Бойко
Ночная атака на Киевщину: ракеты и дроны повредили дома в пяти районах Фото: спасатели ГСЧС (ГСЧС Украины)
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Российские оккупанты этой ночью устроили массированную атаку на Киевскую область. Россияне применили комбинированную тактику, выпустив ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные данные главы Киевской ОВА Николая Калашника.

По информации чиновника, ПВО работала во многих общинах области, однако обломки и попадания повлекли за собой последствия сразу в пяти районах Киевщины.

В настоящее время экстренные службы собирают информацию. Они уже работают на местах инцидентов, но уже известно, что больше всего пострадал частный сектор и складские помещения.

В Бучанском районе произошли масштабные пожары. Спасатели ликвидируют возгорание складских помещений. Также огонь охватил одно частное здание. Повреждения получил и автомобиль местных жителей.

В Броварском районе повреждены шесть частных домов, избито здание общежития и изуродован один автомобиль.

В Обуховском и Фастовском районах обломки повредили частные дома. Масштабы ущерба сейчас устанавливают специальные комиссии.

В Вышгородском районе также зафиксирован прилет или падение обломков. Там пострадал легковой автомобиль.

По данным Калашника, экстренные службы продолжают разбор завалов. Идет уточнение данных о возможных пострадавших.

Контекст события

Этой ночью оккупанты РФ нанесли один из самых масштабных ударов по Киеву и области: столицу атаковали дроны, баллистические и крылатые ракеты. Есть погибшие и раненые.

Также возгорание зафиксировали в одной из гостиниц в центре Киева. Враг попал и в пункт скорой помощи: раненые медики и водители.

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