Нічна атака на Київ: уламки ракети впали на територію зоопарку (відео)

Під час нічної ракетної атаки на Київ у вівторок, 16 травня, уламки однієї з ракет впали на територію зоопарку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Києва російськими варварами, на територію столичного зоопарку впали уламки ракети", - розповів він..

За словами Кличка, на щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було.

"Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. Зараз із тваринами проводять антистресові заходи", - додав мер Києва, уточнивши, що попри те, що сталося, зоопарк відкриють для відвідувачів о 10:00.

Нагадаємо, що цієї ночі, 16 травня, майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Крім того, у Києві пролунали гучні вибухи та роботу ППО.

У столиці уламки ворожих ракет впали у кількох районах. Відомо, що в Києві вночі 16 травня в результаті російської ракетної атаки постраждали троє людей.