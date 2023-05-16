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Нічна атака на Київ: уламки ракети впали на територію зоопарку (відео)

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Київ, Вівторок 16 травня 2023 08:56
Нічна атака на Київ: уламки ракети впали на територію зоопарку (відео) Фото: уламки ракети впали на територію зоопарку в Києві 16 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нічної ракетної атаки на Київ у вівторок, 16 травня, уламки однієї з ракет впали на територію зоопарку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Києва російськими варварами, на територію столичного зоопарку впали уламки ракети", - розповів він..

За словами Кличка, на щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було.

"Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. Зараз із тваринами проводять антистресові заходи", - додав мер Києва, уточнивши, що попри те, що сталося, зоопарк відкриють для відвідувачів о 10:00.

Нагадаємо, що цієї ночі, 16 травня, майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Крім того, у Києві пролунали гучні вибухи та роботу ППО.

У столиці уламки ворожих ракет впали у кількох районах. Відомо, що в Києві вночі 16 травня в результаті російської ракетної атаки постраждали троє людей.

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