Ночная атака на Киев: обломки ракеты упали на территорию зоопарка (видео)

Во время ночной ракетной атаки на Киев во вторник, 16 мая, обломки одной из ракет упали на территорию зоопарка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня ночью, в результате обстрела Киева российскими варварами, на территорию столичного зоопарка упали обломки ракеты", - рассказал он.

По словам Кличко, к счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было.

"Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветви уже убрали. Сейчас с животными проводят антистрессовые мероприятия", - добавил мэр Киева, уточнив, что, несмотря на произошедшее, зоопарк откроют для посетителей в 10:00.

Напомним, что этой ночью, 16 мая, почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога . Кроме того, в Киеве раздались громкие взрывы и работа ПВО.

В столице обломки вражеских ракет упали в нескольких районах. Известно, что в Киеве ночью 16 мая в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.