ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночная атака на Киев: обломки ракеты упали на территорию зоопарка (видео)

Новина українською →
Киев, Вторник 16 мая 2023 08:56
Ночная атака на Киев: обломки ракеты упали на территорию зоопарка (видео) Фото: обломки ракеты упали на территорию зоопарка в Киеве 16 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ночной ракетной атаки на Киев во вторник, 16 мая, обломки одной из ракет упали на территорию зоопарка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня ночью, в результате обстрела Киева российскими варварами, на территорию столичного зоопарка упали обломки ракеты", - рассказал он.

По словам Кличко, к счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было.

"Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветви уже убрали. Сейчас с животными проводят антистрессовые мероприятия", - добавил мэр Киева, уточнив, что, несмотря на произошедшее, зоопарк откроют для посетителей в 10:00.

Напомним, что этой ночью, 16 мая, почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога . Кроме того, в Киеве раздались громкие взрывы и работа ПВО.

В столице обломки вражеских ракет упали в нескольких районах. Известно, что в Киеве ночью 16 мая в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев обстріл Києва вибухи
NEWS
Среди них "Кинжалы": Россия атаковала Украину 18 ракетами, все они уничтожены, - Залужный
Среди них "Кинжалы": Россия атаковала Украину 18 ракетами, все они уничтожены, - Залужный
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина