Обстріл Києва: під час атаки сталась пожежа у колишньому візовому центрі Британії

Внаслідок нічного обстрілу у Києві зафіксовано пошкодження у восьми районах. Зокрема під час атаки сталась пожежа у колишньому візовому центрі Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка в ефірі телемарафону.

За словами Ткаченка, станом на зараз зафіксовано більше 40 локацій з пошкодженнями та падіннями уламків збитих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та ракет.

"Маємо пошкодження у 8 районах, ще кілька локацій зараз вивчаємо. Найбільше постраждали Оболонський, Дарницький та Шевченківській райони", - додав він.

Голова КМВА додав, що під час ліквідації наслідків був залучений спеціальний гелікоптер від Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Найбільше він працював в Шевченківському районі, де постраждали дев'ять локацій.

Колишній візовий центр

Зокрема під час обстрілу постраждав візовий центр Великобританії. Рятувальники вже ліквідували у ньому пожежу.

Як пише The Village Україна, у будівлі масштабні руйнування, поблизу неї лежить вибите скло та віконні рамки. Зокрема уламки центру звисають на лініях електропередач.

Фото: наслідки обстрілу колишнього візового центру Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами охоронця бізнес-центру, під час атаки поблизу були троє людей, але вони встигли врятуватись.