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Нічна атака Ірану на Ізраїль: кількість жертв зросла до п'яти, понад 90 постраждалих

Ілюстративне фото: в Ізраїлі зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок нічної атаки Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїлі зросла кількість загиблих та поранених в результаті нічного ракетного обстрілу центральної частини країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Згідно з даними місцевої служби порятунку, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих, серед яких: 

  • четверо загинули внаслідок удару по житловій багатоповерхівці в Петах-Тікві; 
  • один чоловік загинув у Бней-Браку, де ракета спричинила  значні руйнування в житловому районі.

Зокрема служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про госпіталізацію 92 людей, більшість з яких отримали легкі поранення. 

Наразі пошуки тривають на двох з чотирьох місць падіння ракети. Також рятувальники намагаються дістатись до трьох людей, які опинились в пастці на місці падіння ракети в Хайфі. 

Війна між Ізраїлем та Іраном

13 червня Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїля завдали ударів по військовій та ядерній інфраструктурі Ірану в рамках операції "Левиний народ". Причиною цьому став зрив переговорів між Тегераном та Вашингтоном щодо нової ядерної угоди.

Під час авіаудару були ліквідовані десятки високопоставлених офіцерів Ірану, а також фахівці, які брали участь у розробці ядерного потенціалу країни.

Після цього обидві країни щодня обмінювалися ракетно-дроновими ударами по інфраструктурі одне одного.

Ввечері, 15 червня, Іран завдав ударів по Єрусалиму, Тель-Авіву і Хайфу. Також вночі Тегеран атакував центральні райони Ізраїля, зокрема місто Хайва й Тель-Авів.

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