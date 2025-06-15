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У Тель-Авіві та Єрусалимі прогриміли вибухи, у Хайфі приліт: що відомо

Неділя 15 червня 2025 21:45
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У Тель-Авіві та Єрусалимі прогриміли вибухи, у Хайфі приліт: що відомо Фото: внаслідок атаки є постраждалі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Увечері, 15 червня, Іран знову випустив ракети по території Ізраїлю. У низці міст було чутно звуки вибухів, а Хайфі відомо про приліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, Sky News, CNN і The Times of Israel.

За словами очевидців, вибухи було чути над містами Тель-Авів та Єрусалим приблизно о 20:00. Паралельно ведуча світових новин Ялда Хакім, яка перебуває в Єрусалимі, говорила про помічені ракети над містом.

"Саме з цим доводиться стикатися людям тут протягом останніх кількох днів відтоді, як Ізраїль почав атаку на іранський режим. Я бачу, як люди тікають у свої бункери і поспішають у безпечне місце.

Тим часом збройні сили Ізраїлю попередили ізраїльтян, закликавши їх покинути околиці "життєво важливих районів".

Також уже є інформація про перших постраждалих.

"За даними рятувальників, четверо людей дістали легкі поранення внаслідок падіння іранської балістичної ракети в місті на півдні Ізраїлю", - пише The Times of Israel, однак не уточнює, про яке саме місто йдеться.

Крім того, під атакою опинилася Хайфа. За даними ізраїльської пошуково-рятувальної організації ZAKA, у північній частині міста зафіксовано пряме влучання в будинок.

"Пряме попадання в будівлю в Хайфі. Групи північного округу ZAKA направляються на місце події", - ідеться в повідомленні.

Пожежно-рятувальна служба Ізраїлю теж підтвердила, що отримала повідомлення про пряме попадання. Наразі пожежні бригади вже прямують на місце події.

Паралельно The Times of Israel пише, що в Хайфі двоє людей отримали легкі осколкові поранення. Зараз територію обстежують на предмет інших постраждалих, якщо такі є.

Що передувало

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію «Левовий народ», у рамках якої було завдано ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Крім того, країна ліквідувала понад топ-20 іранських командирів.

Сьогодні вранці було відомо, що за весь час операції з п'ятниці, Ізраїль завдав близько 250 ударів по 720 цілям в Ірані.

У відповідь Іран запускає в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Під ударом, зокрема, опиняється цивільна інфраструктура.

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