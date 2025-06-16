Ночная атака Ирана на Израиль: количество жертв возросло до пяти, более 90 пострадавших

Война между Израилем и Ираном

13 июня Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по военной и ядерной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Львиный народ". Причиной этому стал срыв переговоров между Тегераном и Вашингтоном по новой ядерной сделке.

Во время авиаудара были ликвидированы десятки высокопоставленных офицеров Ирана, а также специалисты, участвовавшие в разработке ядерного потенциала страны.

После этого обе страны ежедневно обменивались ракетно-дроновыми ударами по инфраструктуре друг друга.

Вечером, 15 июня, Иран нанес удары по Иерусалиму, Тель-Авиву и Хайфу. Также ночью Тегеран атаковал центральные районы Израиля, в частности город Хайва и Тель-Авив.

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