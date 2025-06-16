RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Ночная атака Ирана на Израиль: количество жертв возросло до пяти, более 90 пострадавших

Иллюстративное фото: в Израиле возросло количество жертв и пострадавших в результате ночной атаки Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле возросло количество погибших и раненых в результате ночного ракетного обстрела центральной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Согласно данным местной службы спасения, по состоянию на сейчас известно о пяти погибших, среди которых:

  • четверо погибли в результате удара по жилой многоэтажке в Петах-Тикве;
  • один человек погиб в Бней-Браке, где ракета вызвала значительные разрушения в жилом районе.

В частности служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о госпитализации 92 человек, большинство из которых получили легкие ранения.

Сейчас поиски продолжаются на двух из четырех мест падения ракеты. Также спасатели пытаются добраться до трех человек, которые оказались в ловушке на месте падения ракеты в Хайфе.

 

Война между Израилем и Ираном

13 июня Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по военной и ядерной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Львиный народ". Причиной этому стал срыв переговоров между Тегераном и Вашингтоном по новой ядерной сделке.

Во время авиаудара были ликвидированы десятки высокопоставленных офицеров Ирана, а также специалисты, участвовавшие в разработке ядерного потенциала страны.

После этого обе страны ежедневно обменивались ракетно-дроновыми ударами по инфраструктуре друг друга.

Вечером, 15 июня, Иран нанес удары по Иерусалиму, Тель-Авиву и Хайфу. Также ночью Тегеран атаковал центральные районы Израиля, в частности город Хайва и Тель-Авив.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИран