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Нічна атака на Хмельницьку область: кількість постраждалих знову збільшилась

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Субота 13 травня 2023 16:55
Нічна атака на Хмельницьку область: кількість постраждалих знову збільшилась Фото: Внаслідок обстрілу Хмельницької області постраждали майже 30 людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок нічного обстрілу Хмельницької області кількість постраждалих майже досягла 30 осіб.

Про це заявив мер Хмельницького Олександр Симчишин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

За його словами, кількість постраждалих через нічну атаку по Хмельницькій області "наближається" до 30 людей.

"Ступінь поранень невеликий, переважно різані рани від осколків скла та ударні від падіння дверей, стель та іншого. Життю людей нічого не загрожує", - заявив він.

При цьому міський голова додав, що поранення легкі, тому життю людей нічого не загрожує. Двох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні вночі у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Російські окупанти вдалися до нічних ударів по наших містах.

Внаслідок атаки на Хмельницьку область спочатку було відомо про поранення п'ятьох людей, проте їх кількість продовжувала зростати.

За даними Повітряних сил, під час нічної атаки ворог застосував проти України 21 "Шахед", 17 з яких було збито нашою ППО. В тому ж числі були знищені всі цілі, що летіли до нашої столиці.

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