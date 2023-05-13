Ночная атака на Хмельницкую область: количество пострадавших вновь увеличилось
В результате ночного обстрела Хмельницкой области количество пострадавших почти достигло 30 человек.
Об этом заявил мэр Хмельницкого Александр Симчишин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, количество пострадавших из-за ночной атаки по Хмельницкой области "приближается" к 30 людям.
"Степень ранений небольшая, преимущественно резаные раны от осколков стекла и ударные от падения дверей, потолков и прочего. Жизни людей ничего не угрожает", - заявил он.
При этом городской глава добавил, что ранения легкие, поэтому жизни людей ничего не угрожает. Двоих пострадавших госпитализировали.
Напомним, сегодня ночью в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Российские оккупанты прибегли к ночным ударам по нашим городам.
В результате атаки на Хмельницкую область изначально было известно о ранении пять человек, однако их количество продолжало расти.
Согласно данным Воздушных сил, во время ночной атаки враг применил против Украины 21 "Шахед", 17 из которых были сбиты нашей ПВО. В том же числе были уничтожены все цели, летевшие по направлению к нашей столице.
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