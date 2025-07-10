Нічна атака дронів на Україну: РФ запускає "Шахеди" через територію Білорусі

Детальніше про те, де є ризик застосування безпілотників - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що минулої ночі російська армія масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, загалом було зафіксовано 741 ціль повітряного нападу, з яких 718 було знешкоджено.

Крім того, зазначимо, що в ніч на 9 липня, основна ворожа атака була зосереджена на Луцьк. Внаслідок обстрілу у місті були пожежі.

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