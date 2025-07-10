Ночная атака дронов на Украину: РФ запускает "Шахеды" через территорию Беларуси

Подробнее о том, где есть риск применения беспилотников - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что минувшей ночью российская армия массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, всего было зафиксировано 741 цель воздушного нападения, из которых 718 было обезврежено.

Кроме того, отметим, что в ночь на 9 июля, основная вражеская атака была сосредоточена на Луцк. В результате обстрела в городе были пожары.

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