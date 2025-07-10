Ночная атака дронов на Украину: РФ запускает "Шахеды" через территорию Беларуси

Россияне в ночь с 9 на 10 июля снова атакуют Украину дронами. Однако прямо сейчас враг использует территорию Беларуси, чтобы "Шахеды" пролетели.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Однако до этого тревога была на востоке страны, а также в двух областях на западе. Последний факт свидетельствует о том, что дроны, судя по всему, действительно пролетели через территорию Беларуси, чтобы, вероятно, обойти ПВО.

Отметим, что сейчас почти по всей территории Украины объявили тревогу. Причиной тому являются дроны.

"Россияне просто сейчас используют территорию Беларуси для пролета "Шахедов", - говорится в сообщении.

Подробнее о том, где есть риск применения беспилотников - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что минувшей ночью российская армия массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, всего было зафиксировано 741 цель воздушного нападения, из которых 718 было обезврежено.

Кроме того, отметим, что в ночь на 9 июля, основная вражеская атака была сосредоточена на Луцк. В результате обстрела в городе были пожары.

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