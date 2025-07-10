Ночная атака дронов на Украину: РФ запускает "Шахеды" через территорию Беларуси
Россияне в ночь с 9 на 10 июля снова атакуют Украину дронами. Однако прямо сейчас враг использует территорию Беларуси, чтобы "Шахеды" пролетели.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Россияне просто сейчас используют территорию Беларуси для пролета "Шахедов", - говорится в сообщении.
Атака дронов на Украину
Отметим, что сейчас почти по всей территории Украины объявили тревогу. Причиной тому являются дроны.
Однако до этого тревога была на востоке страны, а также в двух областях на западе. Последний факт свидетельствует о том, что дроны, судя по всему, действительно пролетели через территорию Беларуси, чтобы, вероятно, обойти ПВО.
Подробнее о том, где есть риск применения беспилотников - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что минувшей ночью российская армия массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, всего было зафиксировано 741 цель воздушного нападения, из которых 718 было обезврежено.
Кроме того, отметим, что в ночь на 9 июля, основная вражеская атака была сосредоточена на Луцк. В результате обстрела в городе были пожары.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.