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Ночная атака дронов на Украину: РФ запускает "Шахеды" через территорию Беларуси

Четверг 10 июля 2025 00:02
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Ночная атака дронов на Украину: РФ запускает "Шахеды" через территорию Беларуси Фото: вражеские беспилотники летят через территорию Беларуси (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь с 9 на 10 июля снова атакуют Украину дронами. Однако прямо сейчас враг использует территорию Беларуси, чтобы "Шахеды" пролетели.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Россияне просто сейчас используют территорию Беларуси для пролета "Шахедов", - говорится в сообщении.

Атака дронов на Украину

Отметим, что сейчас почти по всей территории Украины объявили тревогу. Причиной тому являются дроны.

Ночная атака дронов на Украину: РФ запускает &quot;Шахеды&quot; через территорию Беларуси

Однако до этого тревога была на востоке страны, а также в двух областях на западе. Последний факт свидетельствует о том, что дроны, судя по всему, действительно пролетели через территорию Беларуси, чтобы, вероятно, обойти ПВО.

Подробнее о том, где есть риск применения беспилотников - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что минувшей ночью российская армия массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, всего было зафиксировано 741 цель воздушного нападения, из которых 718 было обезврежено.

Кроме того, отметим, что в ночь на 9 июля, основная вражеская атака была сосредоточена на Луцк. В результате обстрела в городе были пожары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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