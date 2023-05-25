Нічна атака дронів. Що відомо про наслідки та руйнування

Повітряну тривогу у Києві та на півночі оголосили пізно ввечері 24 травня. Пізніше про загрозу попередили жителів південних, центральних та західних областей. Тривога тривала понад три години.

У столиці, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Львівській та інших областях чули вибухи. У регіонах працювала ППО.

Всього Росія випустила по Україні 36 дронів Shahed-136/131. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі дрони.

Президент України Володимир Зеленський подякував захисникам за стовідсотковий результат нічної роботи.

"Продовжуючи тероризувати Україну, ворог використав 36 "Шахедів". Жоден із них не долетів до цілі. Дякую нашим силам ППО за 100%-й результат", - написав глава держави.

Головна ціль ворога

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що окупанти, ймовірно, хотіли атакувати західні області, а саме критичну інфраструктуру та військові об'єкти.

Він додав, що ворожі безпілотники збивали на півночі та півдні України, але найбільше дронів ліквідували військові повітряного командування "Захід".

Київ

Влада столиці повідомила, що цієї ночі РФ також намагалася атакувати і Київ. За попередніми даними, окупанти випускали "Шахеди" хвилями. Проте українська ППО "приземлила" всі дрони-камікадзе.

За словами Юрія Ігната, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" збили близько 10 безпілотників.

Львів

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що до Львівської області долетіли 10 дронів. Військові збили всі безпілотники. Влучань в об‘єкти не зафіксовано, жертв та постраждалих також немає.

Чернівці

У Чернівецькій області захисники також збили іранський "Шахед". За даними ОВА, це сталося близько 4:18.

У Дністровському районі Чернівецької області внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа у гаражі. Також пошкоджено три приватних будинки та дві лінії електропередач. Наразі знеструмлено 140 абонентів.

Дніпропетровська область

Російська армія пізно ввечері 24 травня атакувала Марганецьку громаду Дніпропетровської області. За даними ОВА, окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку.

Внаслідок атаки будівля значно пошкоджена. Проте, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Фото: окупанти вдарили по будинку (t.me/dnipropetrovskaODA)

Харків

Також під обстріл окупантів цієї ночі армії Харків. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов після 3:00 повідомив, що ворог атакує місто та область, а жителі чули вибухи.

Синєгубов уточнив, що росіяни завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Ракета, попередньо С-300, влучила в землю, пошкоджений приватний будинок.

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