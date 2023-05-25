Ночная атака дронов. Что известно о последствиях и разрушениях

Воздушная тревога в Киеве и на севере была объявлена поздно вечером 24 мая. Позже об угрозе предупредили жителей южных, центральных и западных областей. Тревога длилась более трех часов.

В столице, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Львовской и других областях слышали взрывы. В регионах работала ПВО.

Всего Россия выпустила по Украине 36 дронов Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские дроны.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников за стопроцентный результат ночной работы.

"Продолжая терроризировать Украину, враг использовал 36 "Шахедов". Ни один из них не долетел до цели. Спасибо нашим силам ПВО за 100%-й результат", - написал глава государства.

Главная цель врага

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что оккупанты, вероятно, хотели атаковать западные области, а именно критическую инфраструктуру и военные объекты.

Он добавил, что вражеские беспилотники сбивали на севере и юге Украины, но больше всего дронов ликвидировали военные воздушного командования "Запад".

Киев

Власти столицы сообщили, что этой ночью РФ также пыталась атаковать и Киев. По предварительным данным, оккупанты выпускали "Шахеды" волнами. Однако украинская ПВО "приземлила" все дроны-камикадзе.

По словам Юрия Игната, в зоне ответственности воздушного командования "Центр" сбили около 10 беспилотников.

Львов

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что до Львовской области долетели 10 дронов. Военные сбили все беспилотники. Попаданий в объекты не зафиксировано, жертв и пострадавших также нет.

Черновцы

В Черновицкой области защитники также сбили иранский "Шахед". По данным ОВА, это произошло около 4:18.

В Днестровском районе Черновицкой области в результате падения обломков вспыхнул пожар в гараже. Также повреждены три частных дома и две линии электропередач. Сейчас обесточены 140 абонентов.

Днепропетровская область

Российская армия поздно вечером 24 мая атаковала Марганецкую общину Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты ударили дроном-камикадзе по жилому дому.

В результате атаки здание значительно повреждено. Однако, к счастью, никто из людей не пострадал.

Фото: оккупанты ударили по дому (t.me/dnipropetrovskaODA)

Харьков

Также под обстрел оккупантов этой ночью попал Харьков. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов после 3:00 сообщил, что враг атакует город и область, а жители слышали взрывы.

Синегубов уточнил, что россияне нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Ракета, предварительно С-300, попала в землю, поврежден частный дом.

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