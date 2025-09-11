UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Нічна атака дронів росіян: у ЗСУ відзвітували про роботу ППО

Фото: у ЗСУ відзвітували про роботу ППО 11 вересня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська в ніч на 11 вересня атакували територію України 66 безпілотниками різних типів. Переважну кількість дронів знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 11 вересня противник атакував 66 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 50 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, чи подавлено 62 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 4 ударних дронів на 3 локаціях.

Удар РФ по Україні 11 вересня

Російські війська вчора ввечері, 11 вересня, запустили дрони по Україні, повітряна тривога лунала переважно у північних та східних регіонах.

Згодом стало відомо, що в ніч на 11 вересня близько 01:00 у Сумах пролунали вибухи. У Сумській ОВА повідомили про атаку ударних дронів на Зарічний район міста.

Безпілотники вдарили по житловому сектору та по будівлі навчального закладу, на місці влучання спалахнула пожежа. Також у ДСНС показали кадри наслідків ворожого удару по обласному центру.

ППОВторгнення Росії до України