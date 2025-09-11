RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Ночная атака дронов россиян: в ВСУ отчитались о работе ПВО

Фото: в ВСУ отчитались о работе ПВО 11 сентября (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь на 11 сентября атаковали территорию Украины 66 беспилотниками различных типов. Подавляющее количество дронов уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 11 сентября противник атаковал 66 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, более 50 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 62 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 4 ударных дронов на 3 локациях.

Удар РФ по Украине 11 сентября

Российские войска вчера вечером, 11 сентября, запустили дроны по Украине, воздушная тревога раздавалась преимущественно в северных и восточных регионах.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 11 сентября около 01:00 в Сумах прогремели взрывы. В Сумской ОГА сообщили об атаке ударных дронов на Заречный район города.

Беспилотники ударили по жилому сектору и по зданию учебного заведения, на месте попадания вспыхнул пожар. Также в ГСЧС показали кадры последствий вражеского удара по областному центру.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВторжение России в Украину