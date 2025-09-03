UA

Війна в Україні

Нічна атака дронів РФ: у Кіровоградській області постраждали залізничники

Фото: російські терористи поранили працівників "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos)
Автор: Валерій Савицький

Масштабна повітряна атака Російської Федерації завдала поранень працівникам залізниці. З травмами їх доправили до шпиталю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що через ворожий російський обстріл країни та залізничної інфраструктури, в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників.

Їхній стан задовільний, вони перебувають у лікарні.

Додамо, що через пошкодження залізничної інфраструктури, затримується рух низки поїздів. З детальним списком можна ознайомитися за цим посиланням.

Кіровоградська область Війна в Україні