Нічна атака дронів РФ: у Кіровоградській області постраждали залізничники

Зазначається, що через ворожий російський обстріл країни та залізничної інфраструктури, в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників.

Їхній стан задовільний, вони перебувають у лікарні.

Додамо, що через пошкодження залізничної інфраструктури, затримується рух низки поїздів. З детальним списком можна ознайомитися за цим посиланням.