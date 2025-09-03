RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Ночная атака дронов РФ: в Кировоградской области пострадали железнодорожники

Фото: российские террористы ранили работников "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos)
Автор: Валерий Савицкий

Масштабная воздушная атака Российской Федерации нанесла ранения работникам железной дороги. С травмами их доставили в госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Отмечается, что из-за вражеского российского обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры, в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников.

Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

Добавим, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, задерживается движение ряда поездов. С подробным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Кировоградская областьВойна в Украине